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​Очевидцы: на пороге онкодиспансера в Нижневартовске скончался пациент

Пожилой мужчина умер у онкодиспансера в Нижневартовске

​Очевидцы: на пороге онкодиспансера в Нижневартовске скончался пациент
Фото: t.me/justnow_nv

Днем в среду, 8 сентября, в Нижневартовске у дома на Спортивной, 11А скончался 61-летний мужчина. О трагедии сообщают очевидцы в социальных сетях. Люди предполагали, что вартовчанин выпал из окна. По данным источника тг-канала «Сейчас | Нижневартовск», мужчина был пациентом онкодиспансера.

«Выйдя из онкодиспансера ему стало плохо — по словам очевидцев, у него открылось кровотечение изо рта. До этого момента он успел позвонить жене. По словам источника, у мужчины был рак легких. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть пенсионера», - сообщается в тг-канале.

Официальной информации по поводу инцидента пока нет.


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Сегодня в 18:38, просмотров: 373, комментариев: 0
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