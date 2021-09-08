Пожилой мужчина умер у онкодиспансера в Нижневартовске

Днем в среду, 8 сентября, в Нижневартовске у дома на Спортивной, 11А скончался 61-летний мужчина. О трагедии сообщают очевидцы в социальных сетях. Люди предполагали, что вартовчанин выпал из окна. По данным источника тг-канала «Сейчас | Нижневартовск», мужчина был пациентом онкодиспансера.

«Выйдя из онкодиспансера ему стало плохо — по словам очевидцев, у него открылось кровотечение изо рта. До этого момента он успел позвонить жене. По словам источника, у мужчины был рак легких. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть пенсионера», - сообщается в тг-канале.

Официальной информации по поводу инцидента пока нет.