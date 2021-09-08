Кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова умерла от ковид-осложнений

Кандидат в депутаты городской думы Нижневартовска и парламенты Югры и Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За Правду» Светлана Титова.

59-летняя женщина была госпитализирована в городской ковид-госпиталь с обширным поражением легких и не смогла победить болезнь.

«Ушла из жизни Светлана Викторовна Титова - Почетный работник общего образования РФ, ветеран труда, президент региональной общественной организации «Союз поддержки творческой и научной интеллигенции и иных граждан «Компас гуманизма», депутат Думы Нижневартовска 3-5 созывов», - сообщается в социальных сетях городской думы.

Известно, что в середине августа от коронавируса скончался супруг Светланы Титовой.