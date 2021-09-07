В Нижневартовске ищут инвестора для реконструкции парка Победы

Власти Нижневартовска планирует заключить концессионное соглашение по реконструкции городского парка Победы. Для этого проводится открытый конкурс. Ожидается, что объем инвестиций составит 414 млн рублей.

«Земельные участки для реализации проекта предоставляются инвестору в аренду без проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Площадь территории 6,3 Га. Участок обеспечен существующими сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения», - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Концессионное соглашение будет заключено на 25 лет. В парке должны будут обновить буквально все: установить малые архитектурные формы, зоны проката, общепита, туалет, амфитеатр с кинопроектором, спортивные и игровые площадки, пункты зарядки гаджетов и Wi-Fi.

Прием заявок на конкурс продлится до 2 ноября 2021 года.