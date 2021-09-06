В Нижневартовске задержали женщину, раскладывающую закладки с наркотиками

Вартовчанка собиралась продавать кокаин и синтетику, но теперь ей грозит либо реальный срок, либо огромный штраф. По сообщениям прокуратуры ХМАО, у женщины было обнаружено 7 граммов кокаина и более 26 грамм наркотического средства а-PVP.

Отмечается, что злоумышленницу задержали на территории гаражно-строительного кооператива, где она делала закладки.

«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные деяния предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 000 000 рублей», – сообщает прокуратура Югры.