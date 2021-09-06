В Нижневартовске закроют для движения улицу Пермскую из-за коммунальной аварии

В понедельник, 6 сентября, из-за коммунальной аварии с 11.00 закрыто движение на улице Пермской в Нижневартовске – на участке от улицы Мира до улицы Спортивной. Ограничения будут действовать до окончания работ.

В пресс-службе администрации города уточнили, что на этом участке будут проводиться аварийные работы по ремонту канализационных сетей.

«В период проведения ремонтных работ движение автобусов, работающих на маршруте №7 «ПАТП №2 – городская поликлиника №3» будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по следующей схеме: улица 60 лет Октября – улица Нефтяников – улица Мира – улица Чапаева – улица Интернациональная – улица Пермская – улица Северная – улица Чапаева – улица Интернациональная – улица Северная – улица Кузоваткина – улица Зимняя», - сообщили в мэрии.