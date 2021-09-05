143 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 143 новых случая COVID-19. Новые заболевшие есть в 21 муниципалитете округа. Лидером по суточному приросту стал Нижневартовск, где заразились 34 человека, а также Сургут и Нефтеюганск – по 20 человек.

Сейчас лечение проходят 2 620 человек. Среди новых заболевших у 24 пациентов диагностирована пневмония.

Число летальных случаев выросло до 1 072. За сутки скончались пациенты в Березовском районе, Урае и Сургуте.

Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 71 293 случая коронавируса, выздоровели 67 601 человек.