В Нижневартовске будут судить одного из участников ОПГ, обокравшей предпринимателя на 7 миллионов

Житель Нижневартовска со своими подельниками решил обокрасть бизнесмена. Для этого злоумышленники переоделись в полицейских и надели маски, чтобы скрыть лицо. К дому своей жертвы вартовчане прибыли на авто с подложными номерами.

Предпринимателя дома не оказалось, поэтому грабителей встретили родственник потерпевшего и рабочий. Их отвели в сарай и удерживали там, пока другой участник ОПГ не вынес сейф с деньгами и драгоценностями на сумму более 7 миллионов рублей.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г, ж» ч. 2 ст. 127, п. «б» ч.4 ст. 162 и ч. 2 ст. 326 УК РФ (незаконное лишение свободы двух лиц и разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов в качестве оружия, а также использование подложного регистрационного знака в целях совершения преступления)», – сообщает СК Югры.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Остальных причастных к грабежу разыскивают.