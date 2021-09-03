На трассе «Излучинск-Нижневартовская ГРЭС» произошло ДТП со смертельным исходом

ДТП в Нижневартовском районе унесло жизни двух мужчин, а две девушки пострадали. Инцидент произошел в ночь на 2 сентября на дороге «Излучинск-Нижневартовская ГРЭС». По предварительным данным, водитель «Киа» съехал на обочину и врезался в металлическое ограждение. Автомобиль перевернулся.

Известно, что на месте инцидента до приезда скорой помощи скончались 33-летний владелец иномарки и его 31-летний пассажир. Две девушки 23 и 17 лет, которые также находились в транспорте в момент аварии, пострадали.

«Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 4 получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 72 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает Госавтоинспекция Югры.