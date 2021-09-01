Девочка из Нижневартовска придумала слоган для Столицы детского туризма

Ученица Лицея №2 Нижневартовска Таисия Ядрицева победила в конкурсе на лучший слоган «Столицы детского туризма». Вариант вартовчанки стал лучшим из 310 девизов, предложенных на конкурс. В нем приняли участие школьники из 27 регионов России.

«По информации комитета по развитию туризма Волгоградской области, вартовчанка предложила слоган: «Детские сердца доверяют нам большие желания». Ему и отдали победу члены жюри. Выбранный экспертами слоган будет использоваться в качестве официального девиза мероприятий «Столицы детского туризма», а победительницу ждет приз — поездка в Волгоград на фестиваль», - рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.