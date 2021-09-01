Пропавший в Нижневартовском районе рыбак утонул вместе со своим авто

В районе месторождения в Нижневартовском районе спасатели достали из Оби автомобиль с трупом водителя внутри. Как оказалось, мужчина 28 августа уехал на рыбалку, но так и не вернулся домой.

«Прибыв к месту выполнения водолазных работ, спасатели, с помощью эхолота, определили район поиска. В ходе проведения водолазных работ на глубине 14 м в 50 м от причала обнаружен и извлечён из воды автомобиль «УАЗ Патриот», в нём находился труп мужчины. Тело передано сотрудникам полиции», – сообщает «Центроспас-Югория».