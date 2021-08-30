16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5744   EUR  86,8104  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре собака напала на двух мальчиков: ее хозяин заплатит за моральный вред

Югорчанин, собака которого напала на детей, заплатит компенсацию в 90 тысяч

В Югре собака напала на двух мальчиков: ее хозяин заплатит за моральный вред
фото: pixabay.com

В Ваховске (Нижневартовский район) тибетский мастиф напал на двух мальчиков. Теперь владельцу собаки придется выплачивать крупную моральную компенсацию.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Дети играли во дворе неподалеку от своего дома, где мужчина выгуливал пса. Животное было без намордника и поводка, поэтому в момент нападения хозяин питомца не смог его удержать. Несовершеннолетние пострадали, им пришлось обратиться за помощью в медучреждение.

«Прокурор в интересах несовершеннолетних предъявил к собственнику собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу несовершеннолетних компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре Югры.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 13:36, просмотров: 457, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вартовчанка на элитной иномарке спровоцировала ДТП с пострадавшим 1017
  2. Предметы быта древних жителей Нижнего Приобья найдены в Югре 988
  3. ​Школа в 33 микрорайоне откроется к Новому году (не учебному) 544
  4. 149 югорчан заразились коронавирусом за последние сутки 490
  5. В Югре собака напала на двух мальчиков: ее хозяин заплатит за моральный вред 457
  6. ​«Запсибтрансгаз» выпустил в Обский бассейн более 26 тысяч мальков сибирского осетра 448
  7. ​Владимир Жириновский: Цель ЛДПР - благополучие каждого 417
  8. По Ханты-Мансийску гуляют лошади и едят из мусорок // ВИДЕО 379
  9. ​Пенсионеры получат «путинские» уже на этой неделе 133
  10. Теплосети Сургута готовы к отопительному сезону 111
  1. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 7982
  2. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 6501
  3. ​Нырнул и пропал: на сургутском пляже утонул юноша 5070
  4. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 4195
  5. ​Югорчанин убил знакомую, потому что она загостилась 4160
  6. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 4064
  7. ​Давайте ваш короб… Сургутянам не приглянулся проект обновления тепломагистрали на Пролетарском 3885
  8. Школы Нижневартовска могут вернуться к дистанционному формату обучения 3494
  9. ​Филатов должен был провалить выборы. Но, кажется, у него есть план 3478
  10. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 3379
  1. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 12153
  2. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 12079
  3. ​«Вершина» должна быть наша! 11975
  4. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 11939
  5. ​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника 11339
  6. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 10745
  7. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 9838
  8. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 7982
  9. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 7609
  10. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 7487

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика