Югорчанин, собака которого напала на детей, заплатит компенсацию в 90 тысяч

В Ваховске (Нижневартовский район) тибетский мастиф напал на двух мальчиков. Теперь владельцу собаки придется выплачивать крупную моральную компенсацию.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Дети играли во дворе неподалеку от своего дома, где мужчина выгуливал пса. Животное было без намордника и поводка, поэтому в момент нападения хозяин питомца не смог его удержать. Несовершеннолетние пострадали, им пришлось обратиться за помощью в медучреждение.

«Прокурор в интересах несовершеннолетних предъявил к собственнику собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу несовершеннолетних компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре Югры.