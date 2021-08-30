В Нижневартовске водитель «Лексуса» спровоцировал столкновение «Тойоты» и ГАЗа

В Нижневартовске автоледи на «Лексусе» спровоцировала ДТП. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 29 августа. 34-летняя женщина на элитной иномарке не уступила дорогу автомобилю ГАЗ при выезде с прилегающей территории.

Мужчине, находящемуся за рулем отечественного транспорта, пришлось уходить от столкновения, из-за чего он выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». Владелица последнего автомобиля получила травмы.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимная вежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах округа», – отмечает ведомство.