Нижневартовские врачи экстренно прооперировали ребенка с разрывом диафрагмы

В Нижневартовске врачи спасли ребенка с травмой груди. 12-летний мальчик попал в аварию: автомобиль, в котором он ехал, врезался в фонарный столб на большой скорости. В результате ДТП органы левой половины живота переместились в левую половину грудной клетки и разрыв диафрагмы.

Юному вартовчанину провели экстренную операцию: ушивание разрыва левого купола диафрагмы. Мальчик смог поправиться.

«Послеоперационный период протекал без осложнений. При контрольном обследовании перед выпиской – всё в порядке, расположение органов правильное. Пациент выписан с выздоровлением. Этот пример всего лишь 5% случаев всех травм диафрагмы при авариях, и неизвестно как бы закончилась история, если бы парень был не пристегнут», – пишет депздрав Югры.