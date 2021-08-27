В Нижневартовске сбили женщину, которая проигнорировала пешеходный переход

В Нижневартовске сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. Горожанка получила травмы.

Инцидент произошел накануне, 26 августа. По информации окружного отделения ГАИ, 29-летний водитель «Лады» допустил наезд на 54-летнюю вартовчанку, которая, по предварительным данным, переходила шоссе в неположенном месте, хотя «зебра» была в зоне видимости.

«Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей и пешеходов – чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагическим последствиям», – подчеркнули в ведомстве.