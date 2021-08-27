16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9908   EUR  87,0576  

Новости

Больше новостей
Идея перенести столицу в Ханты-Мансийск — это…
Комментировать
0
Вам нравится внешний вид короба для тепломагистрали на Пролетарском?

Да 41%

Нет 48.7%

Не знаю 10.3%

Всего голосов: 437

Комментировать
0
Короб для тепломагистрали на Пролетарском — это…

отличное решение 36.1%

неудачное решение 43.6%

оптимальное решение 15.1%

не знаю 5.2%

Всего голосов: 463

Комментировать
0
Больше опросов

Вартовчанку, переходившую дорогу не по «зебре», сбила легковушка

В Нижневартовске сбили женщину, которая проигнорировала пешеходный переход

Вартовчанку, переходившую дорогу не по «зебре», сбила легковушка
фото: ГАИ Югры

В Нижневартовске сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. Горожанка получила травмы.

Инцидент произошел накануне, 26 августа. По информации окружного отделения ГАИ, 29-летний водитель «Лады» допустил наезд на 54-летнюю вартовчанку, которая, по предварительным данным, переходила шоссе в неположенном месте, хотя «зебра» была в зоне видимости.

«Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей и пешеходов – чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагическим последствиям», – подчеркнули в ведомстве.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:47, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянин сознался в изнасиловании и убийстве Насти Муравьевой // ВИДЕО 2166
  2. ​Мощный ливень скорректировал работу сургутского аэропорта 1928
  3. ​Наталья Комарова: «Когда практически 10 километров между границами – это по сути уже слившиеся населенные пункты в одной инфраструктуре» 1890
  4. ​Предложение ограничено, Сибпромстрой возобновил продажу квартир в Дорожном 1419
  5. ​Внук ветерана-долгожителя из Сургута пробежал 90-километровый ультрамарафон 1210
  6. ​Первые дети в новом перинатальном центре Сургута родятся к Новому году 1194
  7. Югру посетит главный врач Коммунарки 1119
  8. ​СГМУП «ГТС» завершает летнюю ремонтную кампанию 1047
  9. ​Эксперты рассказали, стоит ли покупать загородную недвижимость в конце сезона 1021
  10. ​Лже-следователи разводят югорчан на деньги 993
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 7094
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 7056
  3. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 6558
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 6021
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5843
  6. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 5128
  7. ​Простите, что обидела 4935
  8. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 4926
  9. ​Нырнул и пропал: на сургутском пляже утонул юноша 4323
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 4026
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 13035
  2. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 12436
  3. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 12311
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 11697
  5. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 11277
  6. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 11026
  7. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 10876
  8. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 10857
  9. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10692
  10. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10575

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика