Новый микрорайон Нижневартовска украсит пешеходный бульвар

В новых микрорайонах Нижневартовска к концу сентября появится место отдыха – пешеходный бульвар. Его возведут в квартале №26 между домами №37 и №39 по улице Ленина. Здесь уложат плитку, разместят скамейки, установят урны, проведут озеленение.

«Работы уже начались – сейчас на участок мы завозим песок, чтобы выровнять территорию. Пока готовятся проектные решения по данному скверу – ведем подготовительные мероприятия. Будем подключать к работе энергетиков, чтобы была возможность сделать декоративную подсветку», - сообщил генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко.

На первом этапе строительства в зоне отдыха появится сквер, в перспективе планируется продолжить строительство прогулочной зоны. Осталось только найти источники финансирования. «У жителей, проживающих в новых микрорайонах, есть вполне обоснованный запрос на создание сквера, куда они могут прийти прогуляться или отдохнуть. Так называемый, пешеходный бульвар создается в рамках благоустройства застроенных территорий. Все расходы по строительству первого этапа взяла на себя компания «Нижневартовскстройдеталь», - отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.