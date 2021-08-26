В Нижневартовске из-за автомобилиста без прав в ДТП пострадал байкер

В среду, 25 августа, в Нижневартовске в ДТП пострадал 29-летний байкер. Мотоцикл столкнулся с ВАЗом, которым управлял 18-летний юноша без прав. Неопытный водитель нарушил правила при повороте налево на нерегулируемом перекрестке.

«По предварительным данным 18-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ при повороте налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении 29-летнему мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении. Установлено, что автомобилист не имел права на управление. Стоит отметить, что в момент ДТП мотоциклист находился в шлеме, что значительно снизило вероятность тяжести травм», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Югры.

Нарушителю грозит штраф от 5000 до 15000 рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.