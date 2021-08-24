В Нижневартовске школьников переведут на дистант, если среди них будет много заболевших COVID-19

В Нижневартовске могут вернуть дистанционное обучение, если среди школьников начнет увеличиваться число зараженных коронавирусом. Об этом на муниципальном заседании оперативного штаба заявила директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская – по ее мнению, из-за всплеска заболеваемости Роспотребнадзор может выдать особое предписание.

Кроме того, главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы сообщил о том, что учителя реже прививаются от COVID-19, что также увеличивает риски распространения болезни:

«В городе ежедневно проходят вакцинацию порядка 300 человек, педагоги составляют наименьшую часть из их. Если учитель идет 1 сентября на работу, нужно позаботиться об этом заранее. К сожалению, мы не видим большого потока. Руководителям необходимо позаботиться, что бы процессы обучения происходили без сбоев», — рассказал Алексей Сатинов.

Напомним, что ранее в Нижневартовске поручили усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.