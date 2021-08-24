Пенсионер в Радужном убил молодую собутыльницу, которая засиделась в гостях

В Радужном 63-летний мужчина задержан по подозрению в тяжком преступлении. Следствие полагает, что пенсионер до смерти забил 31-летнюю гостью. Преступление совершено ранним утром 21 августа.

«По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов города Радужный, во время ссоры, возникшей из-за того, что ранее знакомая 31-летняя жительница города после совместного распития спиртного отказалась покидать квартиру злоумышленника, нанес ей не менее трех ударов руками и ногами в область головы и живота. От полученных травм внутренних органов женщина скончалась спустя непродолжительное время», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Подозреваемый задержан и в ближайшее время предстанет перед судом при рассмотрении ходатайства следователя о его заключении под стражу.