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Вартовчанин получил на работе травму и стал инвалидом: ему присудили более миллиона за моральный ущерб

Жителю Нижневартовска выплатили более одного миллиона после получения увечья

Вартовчанин получил на работе травму и стал инвалидом: ему присудили более миллиона за моральный ущерб
фото: pixabay.com

Вартовчанин получил компенсацию за моральный вред после полученного на работе увечья только после обращения в прокуратуру. Мужчине выплатили более одного миллиона рублей.

Установлено, что в марте 2020 года с горожанином произошел несчастный случай: поздно вечером он выезжал с месторождения на «КАМАЗе» будучи пассажиром. Грузовик во время спуска с горы съехал в яму, мужчина резко ударился о сидение, получил травму спины. После этого ему установили инвалидность первой группы.

«В силу положений ст.1079 ГК РФ владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный этим источником, вне зависимости от наличия вины. Решением Нижневартовского городского суда, вступившем в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу гражданина взысканы денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 403, комментариев: 0
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