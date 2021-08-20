В Нижневартовске усиливают ковид-контроль

В Нижневартовске увеличат число рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом заявил вице-мэр города Николай Лукаш на заседании муниципального оперативного штаба.

Замглавы города напомнил, что нарушителям масочного режима грозит административная ответственность. Усилить меры ковид-безопаности пришлось из-за нарушителей, которые не надевают маски, приходя за покупками.

В городе Нижневартовске зарегистрировано 7 901 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки заразились 26 вартовчан. Отметим, что Нижневартовск регулярно входит в число лидеров округа по суточному приросту заболеваемости.