Вартовчанин убил приятеля и лег спать

В Нижневартовске задержан 50-летний мужчина, которого подозревают в убийстве. Трагедия произошла ночью 19 августа во время застолья в квартире одного из домов на улице Озерная. По версии следствия, подозреваемый жестоко расправился с приятелем и лег спать.

«Во время распития алкоголя между подозреваемым и его гостем произошел конфликт из-за взаимных оскорблений. Во время конфликта подозреваемый нанес гостю удар деревянным табуретом в область головы, от которого тот упал, а затем – не менее пяти ударов кухонным ножом в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, оставив нож в теле убитого, лег спать», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый задержан и в ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство о его заключении под стражу.