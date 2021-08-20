В Нижневартовске бригада скорой помощи приняла роды прямо на дому

Бригаде нижневартовской скорой помощи пришлось принимать роды прямо на дому. Вызов на пульт диспетчера поступил ночью, по прибытию врачи обнаружили, что времени на дорогу до медучреждения у них нет – у горожанки стремительно развивалась родовая деятельность.

«Малышка появилась на свет у себя дома, благодаря слаженным и профессиональным действиям фельдшеров: Ирины Захаровой и Валентины Артеменко. После всех необходимых процедур женщину и новорожденную доставили в роддом города и передали специалистам для осмотра и дальнейшего наблюдения», – сообщает депздрав округа.

Отмечается, что сейчас ребенок и его мама чувствуют себя хорошо и были выписаны из роддома.