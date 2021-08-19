В Нижневартовске трехлетний ребенок угодил под колеса иномарки

Аварию в Нижневартовске, во время которой сбили ребенка, запечатлели камеры. На ролике видно, как несовершеннолетний переходил с мамой проезжую часть, но в какой-то момент побежал и угодил под колеса иномарки.

«В 21:30 в городе Нижневартовск на улице Романтиков, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля в дворовой территории. Ребенок находился с матерью. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, трехлетний мальчик, получил травмы», – сообщает ГАИ Югры.