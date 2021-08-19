Житель Покачей пойдет под суд за то, что оклеветал участкового полиции

33-летний житель Покачей пойдет под суд за ложный донос. Ранее неоднократно судимый мужчина оклеветал полицейского из мести.

Этой весной югорчанин в очередной раз оказался в камере для административных задержанных. Ситуация оказалась настолько оскорбительной для мужчины, что 9 апреля он обратился в правоохранительные органы с заявлением о незаконном применении к нему физической силы. В заявлении утверждалось, что участковый сломал ему ногу.

«По результатам проверки установлено, что травму злоумышленник получил за несколько часов до его доставления в отдел полиции и такой перелом не мог быть получен при обстоятельствах, указанных обвиняемым. Факт совершения сотрудником полиции тяжкого преступления не подтвердился», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Пока шла проверка в отношении полицейского, рецидивист успел натворить дел. 20 мая в подпитии он избил знакомую и проник в ее квартиру. Через пару дней он же побил знакомого металлической ортопедической тростью по лицу, находясь у него в гостях.

Сейчас мужчине грозит наказание по трем статьям УК. Дело передано в суд.