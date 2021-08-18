Два подростка пострадали во время ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске при столкновении двух иномарок пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошел в 15:08 накануне, 17 августа, на улице Северная.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Опеля», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу «Рено», имеющему преимущества движения. В результате ДТП травмы получили 12-летний подросток, который ехал в «Опеле», и 16-летний пассажир «Рено».

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», – резюмировали в ведомстве.