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​Озеро в старой части Нижневартовска заливали фекалиями

В Нижневартовске ассенизатор сливал фекалии в городское озеро

​Озеро в старой части Нижневартовска заливали фекалиями
Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

В Нижневартовске ассенизатор загрязнял озеро в старой части города жидкими коммунальными отходами. Предприниматель облюбовал водоем на пересечении улиц Осенняя и Декабристов. На нарушителя в Природнадзор Югры пожаловались местные жители.

«Специалистом Нижневартовского управления Природнадзора Югры с привлечением специалистов Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре, проведен осмотр территории, указанной в обращении и отобраны пробы компонентов окружающей среды почвы и поверхностной воды на загрязненном участке и на участке, не подверженному загрязнению. В ходе административного расследования нарушитель установлен, в отношении юридического лица, владельца автомобиля, возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, администрации города придется придумать, как ограничить выезд тяжелой техники к озеру.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 335, комментариев: 0
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