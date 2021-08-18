В Нижневартовске ассенизатор сливал фекалии в городское озеро

В Нижневартовске ассенизатор загрязнял озеро в старой части города жидкими коммунальными отходами. Предприниматель облюбовал водоем на пересечении улиц Осенняя и Декабристов. На нарушителя в Природнадзор Югры пожаловались местные жители.

«Специалистом Нижневартовского управления Природнадзора Югры с привлечением специалистов Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре, проведен осмотр территории, указанной в обращении и отобраны пробы компонентов окружающей среды почвы и поверхностной воды на загрязненном участке и на участке, не подверженному загрязнению. В ходе административного расследования нарушитель установлен, в отношении юридического лица, владельца автомобиля, возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, администрации города придется придумать, как ограничить выезд тяжелой техники к озеру.