В нижневартовской деревне завышали цены на социально значимые продукты

В деревне Вата (Нижневартовский район) бизнесмен будет наказан за то, что продавал социально значимые продукты по завышенной цене. Сельчанам слишком дорого приходилось платить за сметану, лук и хлеб. Нарушение выявила прокуратура.

«Завышение предельных розничных надбавок зафиксировано на хлеб – на 29 процентов, лук – на 60 процентов и сметану – на 38 процентов. В связи с этим прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего данные нарушения, возбуждено производство по делу об административном правонарушении о нарушении порядка ценообразования. Постановлением территориального отдела Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предприниматель привлечен к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В итоге бизнесмену пришлось не только заплатить штраф, но и снизить цены на продукты до приемлемого уровня.