В Нижневартовске 18-летнего парня будут судить за покушение на убийство

В Нижневартовске 18-летний местный житель попытался убить свою 16-лентюю знакомую во время конфликта. Инцидент произошел 11 августа 2021 на улице Чапаева. Девушку через некоторое время госпитализировали медучреждение в состоянии комы.

Отмечается, что подозреваемый задержан и в ближайшее время предстанет перед судом при избрании ему меры пресечения.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.