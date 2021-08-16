Жительница Нижневартовска попалась на уловки аферистов, надеясь на легкий заработок

Вартовчанка хотела легких денег, а по итогу нарвалась на мошенников и потеряла более пяти миллионов рублей. Возможность заработать она искала в интернете и обнаружила рекламу сайта, на котором женщина оставила заявку. Через какое-то время ей позвонил неизвестный и предложил получать доход с помощью игр на финансовой бирже.

Злоумышленник просил потерпевшую переводить ему средства на различные счета. Позже он сообщил, что свой заработок уже можно вывести на карту, но для начала необходимо вложить еще денег и оплатить страховые взносы. Такой суммы у горожанки не было, поэтому она взяла несколько кредитов и заняла у друзей и знакомых.

Аферист исчез, получив 5 миллионов 178 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативными сотрудниками принимаются все меры к установлению и задержанию киберпреступников. Необходимо отметить, что потерпевшая знала о подобных мошенничествах, но не могла предположить, что именно она станет жертвой злоумышленников. Также, женщина не сразу обратилась в органы внутренних дел, так как до конца не верила в то, что ее обманывают», – прокомментировали в УМВД Югры.

Мошенники в данном случае использовали подменные номера, код которых – 495. По номеру телефона на территории Российской Федерации имеется шесть совпадений.