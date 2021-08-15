В Нижневартовском парке дети подожгли деревянную горку

В частном развлекательном комплексе Нижневартовска сгорела дотла деревянная горка. Виновников пожара уже установили сотрудники городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Поджигателями оказались трое детей в возрасте от восьми до 11 лет. Банда школьников нанесла ущерб в размере одного миллиона рублей.

«Дети по предварительному сговору проникли на частную территорию. Взломали стоящий под горкой контейнер, с помощью зажигалки подожгли хранящееся там имущество. Когда огонь разгорелся, поджигатели разбежались по домам», – сообщают в региональном МЧС.

Ранее siapress.ru писал, что в двух крупных торговых центрах Сургута и Нягани за последние сутки из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей.