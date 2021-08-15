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​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку

В Нижневартовском парке дети подожгли деревянную горку

​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку
Фото: gorod3466.ru

В частном развлекательном комплексе Нижневартовска сгорела дотла деревянная горка. Виновников пожара уже установили сотрудники городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Поджигателями оказались трое детей в возрасте от восьми до 11 лет. Банда школьников нанесла ущерб в размере одного миллиона рублей.

«Дети по предварительному сговору проникли на частную территорию. Взломали стоящий под горкой контейнер, с помощью зажигалки подожгли хранящееся там имущество. Когда огонь разгорелся, поджигатели разбежались по домам», – сообщают в региональном МЧС.

Ранее siapress.ru писал, что в двух крупных торговых центрах Сургута и Нягани за последние сутки из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 561, комментариев: 0
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