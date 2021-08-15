В Нижневартовске появятся центр единоборств и ледовый дворец спорта

Центр единоборств в Нижневартовске может появиться раньше срока, который анонсировали власти. По словам врио главы города Дмитрия Кощенко, его строительство планировалось к 2024 году, однако губернатора Югры Наталью Комарову такой вариант не устроил. «Центр единоборств до 2024 года не надо строить. Это очень неправильный подход. В течении двух недель останавливаемся на комплексном решении. И фиксируем это в государственной программе, обеспечиваем финансированием в сроки, которые являются приемлемыми. Проектирование нужно начать уже сейчас, а не ждать 2022 года», – в ходе прямого эфира с югорчанами о развитии спорта заявила глава региона.

Кроме центра единоборств, в столице Самотлора готовятся к возведению ледового дворца спорта – сейчас власти ищут инвестора. Также во время обсуждения концепции развития спорта нижневартовские спортсмены предложили губернатору построить в городе универсальный спортивный комплекс.