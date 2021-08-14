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Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку

Главный врач нижневартовской окружной больницы рассказал об итогах проверки газового оборудования

Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку

Ковидный госпиталь в Нижневартовске прошел проверку работоспособности газового оборудования. Об этом на муниципальном оперативном штабе заявил главный врач медучреждения.

«Замечаний не выявлено. Госпиталь снабжается двумя газификаторами. Имеется основная и запасная линия подачи кислорода. На случай внезапных ситуаций у нас имеются специальные средства для обеспечения кислородом», – рассказал Алексей Сатинов.

Напомним, что проверка кислородного оборудования должна была пройти в 12 больницах Югры, где проходят лечение пациенты с тяжелым течением коронавируса. Такие меры были приняты после инцидента в Северной Осетии, где больным на ИВЛ из-за прорыва трубы перестал поступать кислород.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 275, комментариев: 0
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