Главный врач нижневартовской окружной больницы рассказал об итогах проверки газового оборудования

Ковидный госпиталь в Нижневартовске прошел проверку работоспособности газового оборудования. Об этом на муниципальном оперативном штабе заявил главный врач медучреждения.

«Замечаний не выявлено. Госпиталь снабжается двумя газификаторами. Имеется основная и запасная линия подачи кислорода. На случай внезапных ситуаций у нас имеются специальные средства для обеспечения кислородом», – рассказал Алексей Сатинов.

Напомним, что проверка кислородного оборудования должна была пройти в 12 больницах Югры, где проходят лечение пациенты с тяжелым течением коронавируса. Такие меры были приняты после инцидента в Северной Осетии, где больным на ИВЛ из-за прорыва трубы перестал поступать кислород.