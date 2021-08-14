В Нижневартовске будут судить москвича и его подельников за организацию казино

Житель Москвы организовал игорный бизнес вместе со своими шестью подельниками в Нижневартовске. Казино проработало ровно год при строгой конспирации, однако нелегальная деятельность попала под прицел правоохранительных органов.

Установлено, что азартные игры проводились в арендованном помещении, куда обвиняемый привез специальные столы, карты и фишки для покера, автоматы. Игровое оборудование и деньги были изъяты в ходе следствия.

«Прокуратура г.Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой). Уголовное дело в отношении организатора направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников преступления уголовное дело ранее направлено в суд и находится на рассмотрении», – сообщает ведомство.