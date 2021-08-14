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Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО

​Сотрудники ГИБДД Нижневартовска поймали водителя без российского удостоверения

Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО
фото: pixabay.com, видео: УМВД Югры

Сотрудники ГИБДД Нижневартовска поймали водителя большегруза без российского ВУ. Как оказалось, ранее нарушитель был получил права на вождение в Армении, хотя сам уже давно проживал в Екатеринбурге и имел паспорт гражданина РФ.

«Согласно действующему законодательству лицо, ставшее гражданином России, не вправе управлять транспортным средством на основании водительского удостоверения, выданного в государстве, гражданином которого он ранее являлся (национального водительского удостоверения). Мужчина уже длительное время проживает и работает в Екатеринбурге, но так и не оформил российские права», – пояснили в правоохранительных органах.

Силовики пригласили водителя в патрульный автомобиль, чтобы составить протокол. Нарушитель предложил госавтоинспектору взятку, на что стражи порядка предупредили его об уголовной ответственности. Водитель грузовика, в свою очередь, продолжил настаивать и положил на центральную консоль автомобиля 10 тысяч.

«В настоящее время в отношении нарушителя сотрудниками СО по г. Нижневартовску СУ СКР по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – до 1 года лишения свободы. Грузовой автомобиль помещен на штрафную стоянку», – комментирует УМВД Югры.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 485, комментариев: 0
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