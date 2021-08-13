Четыре человека пострадали в ДТП в Нижневартовске

В четверг, 12 августа, в 11.41 на улице Менделеева в Нижневартовске в ДТП пострадали четыре человека.

«38-летний мужчина, управляя транспортным средством Opel, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра «поворот налево» и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 33-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также пассажир Opel, 35-летний мужчина, и пассажир Chevrolet, 34-летняя женщина, получили травмы», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Югры.

Всего в Югре за сутки произошло шесть автоаварий, в которых десять человек получили травмы.