Нижневартовский сквер Спортивной славы получил новую именную звезду

В сквере Спортивной славы Нижневартовска появилась именная звезда Альберта Батыргазиева, который привез с Олимпиады в Токио золотую медаль.

«Да, у нас есть золотая олимпийская медаль. Но мы слезли с пьедестала. Это было вчера. Сегодня мы замотивированы продолжать пополнять копилку наград страны. Сейчас все спрашивают – пойду ли на следующую Олимпиаду? Смело заявляю, что пойду. Если я понадоблюсь своей стране – я буду только рад выступить», – рассказал боксер.

Отметим, что чемпиона встречали с размахом – уже в аэропорту ждали жители города, студенты, волонтеры и спортсмены, а чествовать его начали еще в самолете, когда бортпроводники объявили, что на рейсе присутствует золотой медалист летних Олимпийских игр.

Кроме того, в Нижневартовск награды привезли тхэквондист Максим Храмцов и борец Заурбек Сидаков. Подробнее об этих атлетах можно прочитать здесь.