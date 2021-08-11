В ковидном госпитале Нижневартовска находятся пять беременных женщин

В инфекционном госпитале нижневартовской ОКБ из 430 коек занято 253. Причем в отделении находятся беременные женщины и 146 пациентов в возрасте 60+. Об этом сообщил главный врач медучреждения на муниципальном оперативном штабе.

«Пять беременных женщин, четыре роженицы на данный момент находятся в госпитале. Мы видим, что количество беременных и послеродовых пациентов остается стабильно высоким, чего не было в предыдущие периоды. С начала этого года в госпитале родилось 10 младенцев. Все здоровы», – рассказал главврач Алексей Сатинов.

Напомним, что за сутки в Югре выявили 169 случаев заражения COVID-19. Число летальных случаев среди зараженных жителей региона выросло до 994.