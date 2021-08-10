Добровольцы поискового отряда пытаются установить личность погибшей югорчанки

В Излучинске (Нижневартовский район) в реке Вах обнаружен труп неизвестной женщины. Инцидент произошел накануне, 9 августа, в районе ГСК «Водник». Добровольцы поиска пропавших людей «Азимут» просят всех, кто располагает информацией обратиться к ним по номерам из ориентировки, либо написать в личные сообщения паблика. Это необходимо, чтобы установить личность погибшей.

Приметы:

На вид 60-70 лет, рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, короткие. Была одета в футболку черного цвета с длинным рукавом, спереди белые полоски; брюки серого цвета; светлое нижнее белье.