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В Нижневартовском районе нашли труп неизвестной женщины // ОРИЕНТИРОВКА

Добровольцы поискового отряда пытаются установить личность погибшей югорчанки

В Нижневартовском районе нашли труп неизвестной женщины // ОРИЕНТИРОВКА
фото: Поиск пропавших людей «АЗИМУТ»

В Излучинске (Нижневартовский район) в реке Вах обнаружен труп неизвестной женщины. Инцидент произошел накануне, 9 августа, в районе ГСК «Водник». Добровольцы поиска пропавших людей «Азимут» просят всех, кто располагает информацией обратиться к ним по номерам из ориентировки, либо написать в личные сообщения паблика. Это необходимо, чтобы установить личность погибшей.

Приметы:

На вид 60-70 лет, рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, короткие. Была одета в футболку черного цвета с длинным рукавом, спереди белые полоски; брюки серого цвета; светлое нижнее белье.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 460, комментариев: 0
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