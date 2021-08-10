Главный санврач Нижневартовска попросил наказать за фейки об опасном воздухе

Глава нижневартовского отдела Роспотребнадзора Азат Галиуллин попросил полицию найти распространителей недостоверной информации о загрязнении воздуха в городе. Заявление санврач сделал на заседании городского оперативного штаба.

«Говорят, что у нас, якобы, есть превышения в 8-9 раз по химическим показателям в воздухе. Данная ситуация не подтверждается ни одной лабораторией. Все эти новости являются вбросами, направленными, скорей всего, на поднятые паники среди населения. Прошу вас быть благоразумными. У нас есть все протоколы лабораторных исследований. Ни в один из дней не было выявлено превышений по вредным веществам в воздухе, даже при наличии дымки. Хотел бы попросить полицию проверить эти сведения – кто распространяет и поднимает панику среди населения», - сказал он.

Ранее в социальных сетях начали распространять информацию о том, что на Нижневартовск и другие города региона идет фронт дыма с высоким процентом вредных примесей.

Города Урала уже несколько дней накрывает дымка от пожаров в Якутии. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в городах ХМАО на наличие окиси углерода и азота, двуокиси азота, взвешенных веществ, фенол, формальдегида, аммиака, диоксида серы превышений предельно-допустимых концентраций не выявил. Соответствующая информация размещена на сайте окружного управления Роспотребнадзора.