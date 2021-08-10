В Нижневартовске встретили олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиев

Во вторник, 10 августа, в Нижневартовске встретили олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. Уже по традиции в аэропорту атлета ждали жители города, студенты, волонтеры и спортсмены.

«Спортсмена, который возвращался домой с триумфом, чествовать начали еще в салоне самолета: бортпроводники объявили по громкой связи о том, что на рейсе SU1472 «Москва – Нижневартовск» присутствует Олимпийский чемпион XXXII летних Олимпийских игр и его тренер и вызвали бурные аплодисменты среди пассажиров», - рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Альберт Батыргазиев признался, что ему приятно видеть, как много людей пришли его встречать: «Мне очень приятно видеть, что так много людей пришли нас встречать. Это наша общая победа! Сейчас я стараюсь забыть то, что стал чемпионом. Как говорит тренер: «Слезь с пьедестала, Альберт. Начинаем все заново!». Впереди еще много турниров, соревнований, много профессиональных боев. Так что будем стараться и дальше радовать зрителей и болельщиков».

Напомним, на Олимпиаде в Токио «золото» взяли три спортсмена из Нижневартовска. Максим Храмцов стал первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо, Заурбек Сидаков принес «золото» в вольной борьбе.

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