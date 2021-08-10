В столкновении УАЗа и Subaruв Нижневартовске пострадал мужчина

В понедельник, 9 августа, в 17.40 на улице 2П-2 Западный промышленный узел в Нижневартовске в ДТП пострадал человек. Столкнулись УАЗ и Subaru.

«45-летний мужчина, управляя транспортным средством УАЗ, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра при выезде с прилегающей территории и допустил столкновение с автомобилем Subaru под управлением 30-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Субару получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.