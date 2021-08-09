Олимпийскому чемпиону Максиму Храмцову предстоит операция

Олимпийскому чемпиону по тхэквондо Максиму Храмцову предстоит сделать операцию на руке, чтобы вернуться к тренировкам. Обследование спортсмен прошел в Сургутской травмбольнице.

«В травмбольнице установлен современный высокопольный магнитно-резонансный томограф. Такого оборудования в Нижневартовске, где живет Максим, пока нет. При таких травмах врачам необходима предельно чёткая визуализация мелких структур кисти. Благодаря анатомической точности трехтеслового МРТ, специалисты детально видят связочный аппарат, капсулы и структуру гиалинового хряща. На основании заключения рентгенологов врачи травматологи-ортопеды поставили диагноз и предложили варианты лечения. Учитывая, что Максиму необходимо как можно быстрее вернуться к тренировкам, ему рекомендована микрохирургическая операция. Без неё кисть будет восстанавливаться гораздо дольше», - объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

У сургутских специалистов олимпийский чемпион побывал на прошлой неделе. Затем отправился в Москву. Сейчас он уже вернулся в Нижневартовск. Когда и где состоится операция – решит лечащий врач спортсмена.

«Я полностью доверяю врачам и готов к операции. Сейчас у меня есть время: Олимпиада завершилась, а ближайшие старты только декабре. Даже мысли не допускаю о том, что из-за этой травмы придется завершить спортивную карьеру раньше времени», - подчеркнул Максим Храмцов.

Напомним, атлет выступал на Играх XXXIIс травмой кисти, что не помешало ему взять первое в истории российского тхэквондо «золото».

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