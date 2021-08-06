В Нижневартовске скончался избитый семь лет назад мужчина: его обидчику могут ужесточить наказание

Вартовчанину, отбывшему срок за тяжелое избиение своего знакомого, могут ужесточить наказание за смерть потерпевшего. Инцидент произошел еще в 2014 году 1 января. Драка произошла после конфликта между двумя мужчинами: подозреваемый ударил горожанина бутылкой, из-за чего тот упал на пол, а после стал бить по голове. Не успокоившись, злоумышленник добил оппонента фарфоровым чайником.

Из-за травм потерпевший утратил способность к полноценной жизни. В марте 2021 года мужчина скончался.

«За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему подозреваемый уже был осужден и провел 3 года 6 месяцев в местах лишения свободы, однако, ввиду новых обстоятельств – смерти потерпевшего, ему может быть назначено более строгое наказание. В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за другое, аналогичное преступление. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.