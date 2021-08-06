16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1304   EUR  86,4621  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году

В Нижневартовске скончался избитый семь лет назад мужчина: его обидчику могут ужесточить наказание

Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году
фото: pixabay.com

Вартовчанину, отбывшему срок за тяжелое избиение своего знакомого, могут ужесточить наказание за смерть потерпевшего. Инцидент произошел еще в 2014 году 1 января. Драка произошла после конфликта между двумя мужчинами: подозреваемый ударил горожанина бутылкой, из-за чего тот упал на пол, а после стал бить по голове. Не успокоившись, злоумышленник добил оппонента фарфоровым чайником.

Из-за травм потерпевший утратил способность к полноценной жизни. В марте 2021 года мужчина скончался.

«За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему подозреваемый уже был осужден и провел 3 года 6 месяцев в местах лишения свободы, однако, ввиду новых обстоятельств – смерти потерпевшего, ему может быть назначено более строгое наказание. В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за другое, аналогичное преступление. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:06, просмотров: 446, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пять ковид-пациентов умерли в Югре за сутки 913
  2. ​В Сургуте запустят приложение для отслеживания общественного транспорта 845
  3. ​Тонны арбузов в Сургуте продаются с нарушениями 782
  4. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 715
  5. ​Сколько стоит отдых на Кубани — и стоит ли? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 638
  6. ​Ехал задом: хантымансиец сбил 2-летнего ребенка во дворе 624
  7. В городах Югры не выявили превышения продуктов горения в воздухе 617
  8. Рыбалка во время нереста обернулась югорчанину двумя сроками 596
  9. ​В Югре ищут защитника прав бизнесменов 584
  10. ​Югорчане перевели мошенникам 268 миллионов рублей 519
  1. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 4183
  2. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 3854
  3. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 3850
  4. ​Наберитесь терпения: на трассе из Нефтеюганска в Сургут образовался серьезный затор 3718
  5. ​В Сургут идет тепло 3457
  6. ​Ошибка коммунистов 3375
  7. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 3364
  8. ​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста 3276
  9. ​Сургуту нужно больше заборов 3215
  10. ​В Нижневартовске полицейский лишился хорошей должности из-за пьяного вождения 3093
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 26817
  2. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 11362
  3. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 10978
  4. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 10459
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 10253
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 8685
  7. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 8643
  8. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8165
  9. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 7914
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 7719

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика