Из-за сообщения о минировании в Нижневартовске эвакуировали людей из ТЦ и детсадов

В Нижневартовске некто «заминировал» ряд организаций, людей пришлось эвакуировать. Источник в администрации города сообщил корреспонденту siapress.ru, что была приостановлена работа торговых центров «Подсолнух», «Империя-Т», «Вегас» и нескольких детских садов.

«Для обследования объектов были привлечены кинологи. По словам заместителя главы города Николая Лукаша, часть организаций уже вернулись к работе в штатном режиме, факт минирования не подтвердился. На остальных обследование продолжается», – пишет пресс-служба мэрии.