Самолет, летевший в Нижневартовск, экстренно сел в Перми из-за отказа двигателя

У самолета, летевшего из Иваново в Нижневартовск, отказал двигатель. Командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в Перми. Инцидент произошел накануне, 4 августа, днем.

После сообщения руководитель аэропорта объявил тревогу и к месту посадки направилась аварийно-спасательная бригада, однако все прошло в штатном режиме. Отмечается, что на борту находились восемь членов экипажа, но никто из них не пострадал.

«На месте работала следственно-оперативная группа. Пермской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – сообщили в транспортной прокуратуре.