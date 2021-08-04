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​Для ковид-больных в Нижневартовске открывают резервные помещения

В Нижневартовске увеличили коечный фонд для ковид-пациентов

​Для ковид-больных в Нижневартовске открывают резервные помещения
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске растет число заболевших коронавирусом. Сейчас в ковид-госпитале наблюдается почти 300 человек, больше половины из них – пожилые люди. Каждый десятый находится в реанимации. На заседание местного оперативного штаба было принято увеличить коечный фонд госпиталя. Сегодня дополнительно создано 40 мест. Для этого задействованы резервные помещения, передает пресс-служба администрации города.

«Занятость коечного фонда составляет 69 процентов. На утро здесь наблюдаются 296 пациентов, из них 158 человек в возрасте 60+. В реанимации находятся 30 пациентов, на ИВЛ – 25. Если смотреть в динамике, то за май в госпитале получили лечение 273 пациента, за июнь – 456, за июль – 821», - рассказал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

Накануне Нижневартовск стал лидером по суточному приросту ковид-больных в округе. Ранее сообщалось, что на предприятиях, где будут выявлены случаи заражения, введут обязательную вакцинацию сотрудников.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 657, комментариев: 0
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