В Нижневартовске скончалась женщина, которую сильно избил сожитель

В Нижневартовске под уголовное дело попал местный житель, который сильно избил свою сожительницу во время пьяной ссоры в 2020 году. Мужчина бил руками по голове. Из-за травм женщина почти год лежала в коме, однако буквально на прошлой неделе пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

«Следователем УМВД России по городу Нижневартовск мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), однако 30 июня 2021 года, не приходя в сознание, 40-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщают в СК Югры.