16+
Логотип Сиапресс
USD  73,0156   EUR  86,7717  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Вартовчанин по пьяни избил сожительницу: женщина скончалась после года комы

В Нижневартовске скончалась женщина, которую сильно избил сожитель

Вартовчанин по пьяни избил сожительницу: женщина скончалась после года комы
фото: pixabay.com

В Нижневартовске под уголовное дело попал местный житель, который сильно избил свою сожительницу во время пьяной ссоры в 2020 году. Мужчина бил руками по голове. Из-за травм женщина почти год лежала в коме, однако буквально на прошлой неделе пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

«Следователем УМВД России по городу Нижневартовск мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), однако 30 июня 2021 года, не приходя в сознание, 40-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщают в СК Югры.


нравится (0) не нравится (7)
Сегодня в 13:04, просмотров: 298, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске полицейский лишился хорошей должности из-за пьяного вождения 1414
  2. ​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника 1207
  3. ​Гадость — под снос! // ФОТОФАКТ 1045
  4. ​В Сургуте рецидивистка торговала поддельными результатами ПЦР-тестов 1023
  5. «​И где же хваленое сургутское гражданское общество? Нет его» 979
  6. ​«В городе раскидана отрава»: в Ханты-Мансийске истребляют собак 975
  7. В ХМАО озвучили новые меры поддержки бизнесу, пострадавшему от COVID-19 975
  8. ​Неужто только четыре процента югорчан переболели ковидом? Оперштаб считает так 700
  9. ​Банк Уралсиб в Екатеринбурге увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,9 раза 596
  10. ​Максим Храмцов: Первое чувство после победы – облегчение 587
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 9967
  2. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 5772
  3. ​Президент Путин прислал телеграмму олимпийскому чемпиону из Нижневартовска 4621
  4. ​Прилетел! В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона // ФОТО 4440
  5. ​Крупное ДТП под Нижневартовском: один погиб, четверо пострадали 4206
  6. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 3979
  7. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 3820
  8. И все за одного: в Нижневартовске введут обязательную вакцинацию для некоторых рабочих коллективов 3749
  9. ​Сургутский суд вынес решение по делу экс-главы Сургута к прокуратуре и Минфину 3733
  10. ​Новая волна ковида пугает медиков агрессивностью 3501
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 26310
  2. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 11711
  3. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 10574
  4. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 10057
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 10040
  6. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 9967
  7. ​В Нефтеюганске достроят детсад-долгострой, на крыше которого развлекаются дети 8845
  8. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 8608
  9. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 8289
  10. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 7804

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика