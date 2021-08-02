Сотрудника ЛОВД Нижневартовска, попавшегося пьяным за рулем, уводили

Руководство Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу назначило служебную проверку после инцидента в Нижневартовске. В ночь на понедельник, 2 августа, госавтоинспекторы поймали за рулем сотрудника линейного пункта полиции, который выглядел нетрезвым. Полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование, но был отстранен от управления транспортным средством и привлечен к административной ответственности.

«По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции, порочащий честь и достоинство, будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе транспортного управления МВД по УрФО. В ведомстве подчеркнули, что мужчина управлял автомобилем в нерабочее время.

По данным местных СМИ, за пьяное вождение задержан не рядовой сотрудник, а начальник линейного отдела в аэропорту Нижневартовска.