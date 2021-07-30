В Нижневартовске пенсионер устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

В четверг, 29 июля, в 14.50 на регулируемом перекрёстке улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в Нижневартовске в ДТП пострадали четыре человека.

«По предварительным данным, 72-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, при совершении маневра «поворот налево», совершил столкновение с автомобилем Daewoo под управлением 21-летнего юноши. В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств, а также пассажиры, 72-летняя женщина и 17-летняя девушка, получили травмы», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы.