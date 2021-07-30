В Нижневартовске возбуждено первое уголовное дело из-за подделки ПЦР-теста

В Нижневартовске выявлен факт по предоставлению фиктивных ПЦР-тестов. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, который предоставлял фальшивки. Об этом в пятницу, 30 июля, на заседании муниципального оперативного штаба сообщил врио начальника УМВД города Владимир Березуцких. Он также подчеркнул, что работа в этом направлении будет усилена и продолжена.

В регионе возбуждено четыре уголовных дела по факту подделки ковид-документов. Так, в Нефтеюганском районе бизнесмен предоставил фальшивые справки с результатами ПЦР-тестов для того, чтобы его сотрудники могли работать на месторождении Роснефти. Также фигурантом уголовного дела стал сотрудник предприятия в Когалыме, который сдал в бухгалтерию поддельный тест.

Напомним, за подделку документов предусмотрено два года лишения свободы.